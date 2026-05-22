Siguen las despedidas: Real Madrid confirmó la salida de David Alaba

El defensor austríaco David Alaba abandonará Real Madrid a final de la presente temporada, según lo publicado en un anunció este viernes a través de las plataformas oficiales del cuadro "merengue".

Esta baja se suma a la del español Daniel Carvajal, quien el pasado lunes anunció que no renovará su contrato para seguir como capitán de la institución. Así mismo, el técnico Alvaro Arbeloa tampoco continuará en su cargo.

Alaba se marcha de la entidad merengue tras defender la camiseta en un total de 131 partidos durante 5 temporadas, en las que conquistó 11 títulos divididos en dos UEFA Champions Leagues, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas UEFA, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, sostuvo que el exjugador de Bayern Munich: "Se lleva el cariño de todo el madridismo por una imagen icónica en nuestro camino hacia la 'Decimocuarta' que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club. Real Madrid siempre será su casa".