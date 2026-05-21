¿El reemplazo de Paulo Díaz? River Plate llegó a acuerdo total con un campeón del mundo

River Plate llegó a un acuerdo con el defensor Nicolás Otamendi, campeón del mundo con Argentina en 2022, quien quedó como agente libre tras terminar su contrato con Benfica.

Según informó TyCSports, Otamendi firmará contrato hasta diciembre de 2027 y se sumará al equipo tras la participación de Argentina en el Mundial de Norteamérica.

Otamendi, con 38 años e hincha del club Millonario, regresa a Argentina después de un exitoso paso por Europa, en donde figuró en Porto, Valencia, Manchester City y Benfica.

La llegada de Otamendi no es solo para cumplir un anhelo tanto del club como del jugador, sino también para reforzar una defensa cuestionada, en donde dos jugadores son apuntados en la actualidad: Paulo Díaz y Germán Pezzella.

Ambos son suplentes en el equipo de "Chacho" Coudet y en Argentina apuntan que el chileno puede ser uno de los "cortados" por el DT para el segundo semestre.