River Plate despidió a Eduardo Coudet y Leonardo Ponzio asumirá de forma interina

La crisis deportiva de River Plate sumó este jueves una consecuencia directa, luego de la eliminación ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana y una seguidilla de malos resultados que terminó con la salida de Eduardo "Chacho" Coudet de la banca.

El presidente del club, Stefano Di Carlo, confirmó que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino, acompañado por Marcelo Escudero, actual encargado del equipo de reserva.

"Creemos que tiene todas las aptitudes y se ha preparado en todo este tiempo junto con nosotros para administrar esta situación de transición", explicó el dirigente sobre el exmediocampista de River Plate.

Coudet participó de la conferencia en la que se comunicó su salida y reconoció que la falta de resultados hizo insostenible su continuidad en el cuadro "millonario".

"Desde un principio dijimos que había un proceso donde teníamos conciencia de que River es algo insostenible sin resultados. Soy el primero que se puso plazos y tenía claro que en este club hay que ganar y jugar bien", sostuvo.

Desde el reinicio de la competencia tras el Mundial 2026, River Plate acumuló seis derrotas, dos empates y apenas una victoria, registro que terminó por profundizar la presión sobre el cuerpo técnico.

El golpe definitivo llegó este miércoles con la eliminación por penales ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de Copa Sudamericana, después de una fuerte inversión realizada para reforzar el plantel con nombres como Nicolas Otamendi, Angel Correa y Thiago Almada.

El mal momento también incluyó la eliminación ante Aldosivi en Copa Argentina y una complicada campaña en el Torneo Clausura, donde River Plate marcha antepenúltimo en el grupo B con cuatro puntos en seis partidos.