Ravenna FC confirmó la fecha para el debut de Ronaldinho en Italia

El ansiado debut de Ronaldinho en la Serie C italiana ya tiene fecha confirmada, tras el anuncio del club Ravenna FC a casi cuatro meses exactos desde el anuncio de su fichaje.

La llegada de "Dinho" fue anunciada el 24 de junio, la presentación tuvo lugar el 20 de agosto y finalmente su retorno al fútbol será el domingo 15 de noviembre a las 13:30 horas de Chile (16:30 GMT) ante Forlí FC.

"La magia nunca se fue. Ahora es el momento de traerla de vuelta al campo. El 15 de noviembre, Ronaldinho regresa. El regreso es real", apuntó el club en un video promocional.

De esta manera, el brasileño retornará al profesionalismo con 46 años de edad y a 11 años desde su retiro en Fluminense, llevando al césped una contratación que inició como movida meramente publicitaria pero que acabó llevándose a la competencia oficial.

Actualmente, tras 10 fechas, Ravenna es escolta de su grupo en la Serie C con 20 puntos, a ocho del puntero Spezia.