Ronaldinho anunció en Miami su regreso al fútbol profesional

El legendario exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho anunció este martes en Miami su regreso al fútbol profesional a los 46 años, de la mano de Ravenna FC, club italiano que compite en la Serie C.

El campeón del mundo con la selección brasileña y ganador del Balón de Oro aseguró que está entusiasmado con este nuevo desafío, en una presentación realizada en el sur de Florida. "Colores nuevos, la misma sonrisa. El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu a Ravenna. ¡Que empiece la magia!", declaró el exjugador de FC Barcelona, AC Milan y PSG.

De acuerdo a lo informado por EFE, Ronaldinho sostuvo que su llegada al club de la Emilia-Romaña, gestionado por el empresario Ignazio Cipriani, no responde a una maniobra publicitaria, sino al inicio de "un capítulo internacional serio, competitivo y de largo recorrido".

"Mi familia y yo estamos muy felices por hacer el último gol. ¿Por qué no?", expresó el brasileño en italiano durante un encuentro privado con un grupo reducido de periodistas, en el que insistió en que su principal motivación sigue siendo la felicidad que le produce el balón.

Ravenna, que fue adquirido en 2024 por Cipriani junto al fondo de inversión Black Duck, busca proyectar su nombre más allá del fútbol, vinculándolo con la cultura, la moda y la identidad italiana contemporánea.

En esa línea, el club también presentó su nueva indumentaria oficial, diseñada por Giorgio Mallone, y anunció la apertura de una cancha comunitaria en el barrio de Overtown, en Miami.