Ronaldinho fue presentado en club italiano de la Serie C: "Vine a entusiasmar y ganar"

Ronaldinho Gaúcho tuvo este jueves su presentación en Ravenna FC, de la Serie C italiana (tercera división), y manifestó su la intención de ganar y de ilusionar a sus compañeros, además de ayudar al equipo a conseguir una temporada "espectacular".

"Ilusionar y entusiasmar a los otros futbolistas para hacer una temporada espectacular, ganar si es posible, es esto lo que vine a hacer aquí", afirmó el brasileño en italiano ante los medios locales.

El exjugador, de 46 años, aterrizó este mismo jueves en el aeropuerto de Forlì, en Emilia-Romaña, para participar en los actos de presentación organizados por el club con motivo del inicio de la nueva temporada.

La incorporación de "Dinho" a Ravenna ya había sido anticipada el pasado mes de junio, como una estrategia comercial del club impulsada por la relación del brasileño con el presidente de la institución, Ignazio Cipriani.

Aunque la movida comenzó siendo una movida de marketing pensando en duelos de exhibición, en la dirigencia esperan que Ronaldinho dispute al menos un partido oficial durante la temporada, sin tener aún luces sobre la fecha de su debut.