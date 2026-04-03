Ronaldinho anticipó su candidato para el Mundial 2026: "A Brasil lo veo muy bien"

La leyenda brasileña Ronaldinho analizó a los principales candidatos para levantar el trofeo en el próximo Mundial de Nortamérica 2026 y destacó el nivel de las selecciones, elogiando especialmente a Brasil.

"A Brasil lo veo muy bien, un equipo fuerte, con grandísimos jugadores desde el portero hasta los delanteros, todos de grandísima calidad. Va a ser un lindo Mundial, con todas las selecciones llegando muy fuerte", señaló el campeón del mundo en una entrevista con el Diario Olé.

Además, el exjugador se refirió al presente de Lionel Messi y aseguró que "continúa siendo el mejor del mundo y ojalá que llegue fuerte al Mundial y haga cosas de maravilla para nosotros".

Finalmente, también tuvo palabras para Lamine Yamal, actual portador de la camiseta 10 de FC Barcelona, destacando su proyección. "Sin duda, es uno de los mejores del mundo, todavía es muy joven, pero ya hace cosas increíbles. Está muy bien cuidada la número 10, cerró.