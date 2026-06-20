Ronaldinho volverá a jugar a los 46 años con un club de la Serie C italiana

El legendario exfutbolista brasileño Ronaldinho volverá a pisar un terreno de juego a los 46 años de la mano de Ravenna FC, club de la Serie C italiana, en un partido de exhibición vinculado a una operación promocional que será presentada oficialmente la próxima semana.

El exjugador de FC Barcelona, AC Milan y de la selección brasileña será presentado el próximo 23 de junio en un acto previsto en Miami. La iniciativa fue impulsada por el propietario Ignazio Cipriani, empresario afincado durante años en Estados Unidos

"Los mismos colores nuevos, la misma sonrisa. Estoy deseando volver a bailar con el balón para escribir una nueva historia junto a Ignazio y toda la familia Cipriani. El fútbol siempre fue una fuente de alegría para mí", señaló Ronaldinho a los medios italianos

No obstante, el vicepresidente de la entidad, Ariedo Braida, aclaró posteriormente que el brasileño no formará parte de la plantilla de manera regular y que su vinculación responde principalmente a una operación de promoción e imagen.