Cristián Suárez volvió a Unión San Felipe tras salir de Deportes Concepción

Unión San Felipe anunció el regreso de Cristián Suárez, experimentado defensor chileno de 39 años, quien se incorporó al plantel albirrojo para afrontar una nueva etapa en el club donde comenzó su historia futbolística.

El retorno fue oficializado poco después de que Deportes Concepción informara que el zaguero finalizó de común acuerdo su vínculo con la institución, luego de formar parte del plantel durante la presente temporada.

Suárez, nacido en San Felipe y formado en el club aconcagüino, cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol chileno y también con pasos por el extranjero, luego de vestir las camisetas de Corinthians, Chacarita Juniors, O'Higgins, Olhanense, Cobreloa, Universidad de Chile, Everton, Palestino y Deportes Concepción.

Además, el defensor fue parte de una generación recordada de la selección chilena sub 20, que logró el tercer lugar en el Mundial de Canadá 2007, en un plantel que también contó con nombres como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel y Mauricio Isla.

De esta manera, Unión San Felipe sumó experiencia para su plantel con el regreso de un jugador identificado con la ciudad y con una carrera de largo recorrido en el profesionalismo.