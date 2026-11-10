Gerente de San Marcos: Si se mantiene la desafiliación, acudiremos al TAS

Fernando Zapata, gerente general de San Marcos de Arica, advirtió que la institución llegará hasta las últimas instancias judiciales para revertir la desafiliación decretada por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP y confirmó que acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) si el organismo de segunda instancia mantiene el castigo.

"Si la Segunda Sala de la ANFP no corrige esta injusticia, se acudirá de inmediato al Tribunal de Arbitraje Deportivo. La dirigencia y el cuerpo legal no dudarán en solicitar medidas cautelares urgentes ante instancias internacionales para frenar cualquier intento de consumar el despojo. Arica defenderá su derecho hasta las últimas consecuencias", aseguró el dirigente en declaraciones a El Mercurio.

Zapata también adelantó que el conjunto nortino contempla recurrir a la justicia ordinaria para intentar frenar los efectos de una eventual ratificación de la sanción. "Lo haremos mediante un recurso de protección. El argumento central es que la sanción es arbitraria e ilegal, ya que vulnera derechos constitucionales básicos como el debido proceso, la igualdad ante la ley frente a otros clubes y el daño directo a las fuentes laborales de la institución", sostuvo.

Respecto al fallo de primera instancia, que resolvió la desafiliación por seis votos contra uno debido a irregularidades en la documentación financiera del club, el gerente insistió en que todavía existen opciones de revertir la determinación. "La primera instancia dictó un veredicto desmedido, pero no definitivo: La causa sigue abierta y se agotarán los argumentos técnicos para revertir la medida", manifestó.

Finalmente, el representante de los "Bravos del Morro" expresó su confianza en que la Segunda Sala revise los antecedentes y deje sin efecto el castigo. "La convicción institucional es plena respecto de que el castigo impuesto carece de sustento para llegar a una desafiliación. Esperamos que la Segunda Sala actúe con ecuanimidad jurídica, revise los antecedentes contables y administrativos con rigor técnico y desestime una sanción que destruye el mérito deportivo", concluyó.