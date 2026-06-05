Problema para Esteban Paredes: Santiago Morning arriesga pérdida de puntos
El cuadro "bohemio" quedó expuesto por un posible incumplimiento de la norma sub 21 en Segunda División.
El cuadro "bohemio" quedó expuesto por un posible incumplimiento de la norma sub 21 en Segunda División.
Santiago Morning, equipo dirigido por Esteban Paredes en la Segunda División, enfrenta un problema reglamentario luego del empate 0-0 ante Provincial Osorno, disputado el pasado 30 de mayo.
El inconveniente se produjo por la norma sub 21, que exige mantener durante todo el partido a un futbolista nacido después de 2005, según advirtió El Mercurio.
En el duelo ante los sureños, Joaquín Barrientos dejó la cancha a los 58 minutos y Cristóbal Kuljis ingresó recién a los 63', por lo que el elenco "bohemio" estuvo cinco minutos sin cumplir esa exigencia.
La situación deja a Santiago Morning expuesto a una eventual pérdida de puntos, aunque hasta el momento Provincial Osorno no presentó reclamo por lo ocurrido en el compromiso, de acuerdo a lo informado por el matutino.