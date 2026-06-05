Problema para Esteban Paredes: Santiago Morning arriesga pérdida de puntos

Santiago Morning, equipo dirigido por Esteban Paredes en la Segunda División, enfrenta un problema reglamentario luego del empate 0-0 ante Provincial Osorno, disputado el pasado 30 de mayo.

El inconveniente se produjo por la norma sub 21, que exige mantener durante todo el partido a un futbolista nacido después de 2005, según advirtió El Mercurio.

En el duelo ante los sureños, Joaquín Barrientos dejó la cancha a los 58 minutos y Cristóbal Kuljis ingresó recién a los 63', por lo que el elenco "bohemio" estuvo cinco minutos sin cumplir esa exigencia.

La situación deja a Santiago Morning expuesto a una eventual pérdida de puntos, aunque hasta el momento Provincial Osorno no presentó reclamo por lo ocurrido en el compromiso, de acuerdo a lo informado por el matutino.