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Tópicos: Deportes | Fútbol | Santiago Wanderers

Juan Román Riquelme se llevó un recuerdo de Santiago Wanderers

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Jorge Luna le obsequió una camiseta personalizada al hoy dirigente de Boca.

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El ídolo y presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se llevó desde Chile un recuerdo de Santiago Wanderers, luego de que Jorge Luna, actual jugador del elenco caturro le regalara una camiseta del club porteño.

El encuentro fue publicado por Luna, quien posó junto al dirigente xeneize y con una camiseta con el número 10 del equipo que hoy milita en la Liga de Ascenso.

"Mi amigo con la más grande", escribió Luna, de largo recorrido en el fútbol chileno y de una profundad amistad con el exseleccionado argentino, a quien conoce de que eran niños.

Mira acá las fotos

 

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