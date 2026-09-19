La autocrítica de Avello tras la Intercontinental sub 20: No supimos manejar bien las ansias

Fabiano Avello, arquero de Santiago Wanderers, combinó autocrítica y orgullo por la pelea dada a Real Madrid en la Copa Intercontinental sub 20, pese a la caída en el Estadio "Santiago Bernabéu" con ocho jugadores en el final.

"Un sabor amargo porque quizás con el equipo completo hubiésemos dado un partido más de exhibición. Fue un partido de mucha lucha por nuestra parte. No supimos manejar bien las ansias, pero es parte de. Es una ocasión única y las emociones son distintas en todos; no supimos manejarla de la mejor manera", indicó a TNT Sports.

"Emocionado la verdad. Sin voz porque se dio todo dentro de la cancha. De hecho, varias veces me fueron a atender acalambrado", añadió.

Pese a todo, se fue "con mucho orgullo, con el pecho muy inflado por lo que se consiguió. Sin nada se consiguió mucho, que es algo inimaginable; venir y jugar con Real Madrid, y también tapar un penal".

Respecto a aquella jugada, relató que "primero me frustré, me enojé porque ya nos habían cobrado muchas cosas en contra. Después mi mentalidad fue 'lo atajo y me hago famoso o nos vamos de boleta'. Menos mal que se dio la oportunidad y salió todo bien".

"Al pueblo caturro, más que agradecido. Perdón por no llevarles la copa, pero que se queden con la Libertadores y que no se preocupen, que nosotros también estamos pensando en el Ascenso y llevar a Wanderers a lo más alto como se merece", finalizó.