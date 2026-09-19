Reforma de seguridad: Arrau busca acuerdo por nuevo estado de excepción

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que mantiene conversaciones con parlamentarios para avanzar en la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno, que todavía no reúne los votos necesarios en el Senado y cuya urgencia simple vence en once días.

Uno de los principales puntos de controversia es la creación de un nuevo estado de excepción para enfrentar amenazas vinculadas al crimen organizado y el terrorismo. En su diseño original, la propuesta permite al Presidente decretarlo por 120 días y renovarlo por otros 120 sin autorización del Congreso.

Arrau afirmó que el Ejecutivo está abierto a modificar la iniciativa para alcanzar un acuerdo. "Si es que hay que modificar el nombre del estado de excepción o modificar el que existe, si es que hay alguna de las cosas que hemos propuesto que hay que bajarla a rango legal, estamos totalmente disponibles", señaló.

El secretario de Estado sostuvo que han dado "todo el tiempo que sea necesario" para que los parlamentarios alcancen un acuerdo que permita avanzar con la propuesta.

En paralelo, La Moneda comenzó las conversaciones por el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, donde el foco estaría puesto en los denominados ministerios "reactivadores", entre ellos Obras Públicas, Vivienda y Salud.

Seguridad se mantendría entre las prioridades, con recursos adicionales para las instituciones del sector. Arrau planteó que espera que el aumento presupuestario permita mejorar las remuneraciones y aumentar la dotación policial.