¡Notable! El Team Chile ganó dos oros en la natación artística de los Juegos Sudamericanos

El Team Chile sumó dos medallas de oro este sábado en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, con dos tremendas actuaciones en los duetos de la natación artística.

El primer oro de la jornada llegó en el dueto femenino, compuesto por las hermanas Trinidad y Soledad García, quienes quedaron en el primer lugar con un puntaje total de 502.9459 puntos, gracias a los resultados de la rutina técnica y la rutina libre.

El podio lo completaron las duplas de Colombia y Brasil.

El segundo oro en la natación artística llegó poco después, en los duetos mixtos, con Nicolás Campos y Theodora Garrido como grandes protagonistas.

Campos y Garrido dominaron las dos pruebas, la rutina técnica y la rutina libre, con un puntaje total de 429.4679, dominando con amplia ventaja ante las duplas de Brasil (372) y Colombia (364).

Con estos triunfos, Chile llegó a 20 medallas de oro en los Juegos Sudamericanos, con 66 preseas en total, ubicándose en el quinto lugar del medallero.