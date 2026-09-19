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Tópicos: Deportes | Fútbol | Santiago Wanderers

Lucas Avendaño, capitán de Wanderers sub 20: Me molesta lo de los árbitros, es vergonzoso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Los fouls más mínimos se los cobraban (a ellos)", señaló tras la Intercontinental con Real Madrid.

Lucas Avendaño, capitán de Wanderers sub 20: Me molesta lo de los árbitros, es vergonzoso
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Lucas Avendaño, capitán de Santiago Wanderers sub 20, abordó la caída ante Real Madrid en la Copa Intercontinental y expresó su malestar por el arbitraje del polaco Damian Sylwestrzak; que dejó a los porteños con tres expulsados.

"Creíamos y podíamos. Tuvimos momentos muy buenos. Lamentablemente nos condicionó la roja (a Dubó). Ya después, me molesta lo de los árbitros en el sentido de que sean polacos y que no podamos comunicarnos con ellos. Es vergonzoso para mí eso", dijo a TNT Sports tras el duelo.

"Pero bueno, no me gustan las excusas. Totalmente agradecido de la gente que nos vino a apoyar, de la gente que está en Chile que no pudo venir y nos está apoyando igual", sumó.

El volante añadió que "los fouls más mínimos se los cobraban (a ellos), a nosotros no. Las expulsiones nos condicionaron todo, pero no hay excusa, ellos jugaban bien. Nada, seguir trabajando nomás ahora en Chile".

"Incluso con uno menos les competimos. Les tratamos de jugar de igual a igual. Así es el fútbol", añadió.

Finalmente, el jugador remarcó su agradecimiento a los hinchas porteños y volvió a destacar que "ahora toca volver a Chile a trabajar y a ir por el ascenso con Wanderers".

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