Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.7°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Santiago Wanderers

Prensa brasileña destacó a jugadores de Santiago Wanderers tras hazaña en la Libertadores sub 20

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

De acuerdo a los medios locales, hubo ojeadores de Real Madrid y FC Barcelona.

Prensa brasileña destacó a jugadores de Santiago Wanderers tras hazaña en la Libertadores sub 20
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Continúan las reacciones tras la hazaña de Santiago Wanderers de vencer al bicampeón Flamengo, mediante lanzamientos penales, para conquistar el título de la Copa Libertadores sub 20.

La prensa brasileña lamentó la caída del cuadro de Río de Janeiro ante el conjunto "caturro". En ese sentido, Mundo Bola publicó que "el fútbol, a veces, es inexplicablemente cruel. Flamengo estuvo a minutos de ganar el tricampeonato Sub 20 de la Conmebol Libertadores este domingo (22), en Quito, pero el título se le escapó de las manos".

"El Rubro-Negro terminó siendo derrotado en una dramática tanda de penales marcada por provocaciones, expulsiones y mucha tensión", añadió el citado medio.

De todas formas, alabó el rendimiento de las figuras del cuadro carioca: "Bajo la atenta mirada de ojeadores de Real Madrid y Barcelona, jóvenes promesas como Ryan Roberto y el propio Allan Santos demostraron estar listos para mayores desafíos. El segundo puesto duele, pero el legado técnico que estos jóvenes jugadores dejaron en Ecuador es innegable".

En tanto, Globo Esporte sostuvo que "el equipo menos favorito dejó atrás a los candidatos del torneo, Palmeiras, en la semifinal y Flamengo en la gran final".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada