Reinaldo Sánchez y su familia están dispuestos a vender sus acciones de Santiago Wanderers

Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers y máximo controlador del club, está dispuesto, junto a su familia, a vender sus acciones en el equipo de Valparaíso.

Según informó el Diario Financiero, cercanos a la familia Sánchez confirmaron la intención de desprenderse de un paquete de 50.037.083 acciones, que equivalen al 60 por ciento del capital del club.

Estas mismas fuentes indicaron que el principal motivo para realizar esta operación es la delicada situación de salud del empresario, expresidente de la ANFP, quien tiene 81 años.

El citado medio añadió que en el entorno de los controladores del club plantean que recién se están abriendo a conversaciones y "recibiendo llamados" para la venta del equipo.

La familia Sánchez tomó el control de la sociedad en 2021, período en donde el equipo ha estado jugando en la Liga de Ascenso; sin embargo, el principal hito fue la conquista de una inédita Copa Libertadores Sub 20 en este 2026.