Santiago Wanderers deberá presentarse ante el Tribunal por vulneración de las bases ante Iquique

Santiago Wanderers deberá comparecer ante el Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP por la denuncia surgida tras su triunfo por 1-0 sobre Deportes Iquique en el Campeonato de Ascenso.

Las resoluciones correspondientes a la audiencia del martes 8 de septiembre incluyeron al cuadro "caturro" entre las instituciones citadas a la próxima sesión del organismo, debido a una denuncia arbitral relacionada con la zona de exclusión.

La comparecencia quedó fijada para el martes 15 de septiembre, desde las 19:00 horas y de manera telemática.

El procedimiento tiene su origen en el informe elaborado por el árbitro Mario Salvo después de la victoria de Wanderers ante Deportes Iquique, disputada en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña" de Quillota.

En las observaciones del documento, y por solicitud de la Gerencia de Ligas, el juez consignó que inmediatamente después del pitazo final ingresó a la zona de exclusión un grupo de jugadores de Santiago Wanderers que no figuraba en la planilla de alineación.

Según quedó establecido en el informe, estos futbolistas no estaban habilitados para ingresar al terreno de juego en ese momento, vulnerando las bases que establecen que el ingreso de personas ajenas al encuentro puede producirse después de 15 minutos desde su finalización.

El Tribunal formalizó ahora la citación de Santiago Wanderers, que tendrá la posibilidad de presentar sus descargos durante la próxima audiencia antes de que el organismo adopte una resolución sobre la denuncia.

Unión Española quedó "en acuerdo" por caso del pasabalones

En la misma audiencia, el Tribunal de Disciplina también revisó una denuncia arbitral contra Unión Española por una situación relacionada con el pasabalones que ingresó a la cancha en el compromiso con Rangers.

El organismo determinó dejar la causa "en acuerdo", por lo que todavía resta conocer la resolución definitiva respecto del procedimiento que involucra al conjunto "hispano".