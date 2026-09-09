UEFA informó de las entradas para la Intercontinental entre Santiago Wanderers y Real Madrid

La UEFA ya tiene a la venta en su web, a un precio de entre 17 y 28 dólares (entre 15 y 26 mil pesos), las entradas para la Copa Intercontinental sub 20, que jugarán el sábado 19 en el Estadio "Santiago Bernabéu" Real Madrid y Santiago Wanderers.

La competición enfrentará a los campeones de Europa y Sudamérica de la categoría, con el conjunto blanco como ganador de la Liga de Campeones juvenil de la UEFA 2025-2026 y al cuadro caturro como campeón de la Copa Libertadores sub 20.

UEFA recordó que la Copa Intercontinental sub 20 forma parte de la colaboración entre ambos entes continentales, y supone un escaparate de los talentos emergentes más prometedores del fútbol, con precios que ofrecen a los aficionados una oportunidad única de ver a los campeones juveniles medirse por un título mundial.

El partido del año pasado entre Flamengo y FC Barcelona tuvo una asistencia récord de 45.656 espectadores en el estadio Maracaná de Brasil, una cifra que podría superarse este año en el Bernabéu, según la UEFA.