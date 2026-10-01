¿A la desafiliación?: Acusan a Santiago City por falsificación de instrumento público

Los escritorios del fútbol chileno sumarán un nuevo caso que puede remecer a la Segunda División profesional, con Santiago City bajo la mira por una presunta falsificación de instrumento público.

El puntero de la tercera categoría, que ha hecho eco en el pasado por incidentes de violencia, incumplimientos laborales y los altos precios de sus entradas como local, fue citado a comparecer ante el Tribunal de Disciplina el pasado 22 de septiembre por la denuncia de la Unidad de Control Financiero de la ANFP por la acreditación del finiquito del jugador Fabián Núñez.

La notaría que figuraba en el documento presentado ante la ANFP negó haber emitido alguna firma para el equipo de fútbol, constituyéndose la grave falsificación según radio Biobío.

El avance de la investigación y el mencionado antecedente provocaron la renuncia del abogado del club, Oscar Fuentes, de acuerdo con el citado medio.

De esta manera, se alista una denuncia contra Santiago City bajo el artículo 10 del reglamento del fútbol rentado nacional, que en su punto G detalla: "La presentación de documentación adulterada a la Asociación, será sancionada con el descenso a la categoría inmediatamente inferior al final de la temporada. Asimismo, la presentación de documentación falsa a la Asociación será sancionada con la desafiliación".

"Se entenderá por documento falso todo aquel documento que se ha construido por el club, o por terceros con conocimiento o participación del club y/o sus funcionarios o prestadores de servicio del club, para hacerlo valer ante la Asociación o cualquiera de sus órganos, sin que las enunciaciones que en él se contengan o las personas que comparecen en su otorgamiento sean verdaderas. Por su parte, se entenderá como documento adulterado todo aquel documento previamente existente, respecto del cual se han efectuado alteraciones ya sea en la fecha de su otorgamiento, en las enunciaciones que en él se contienen o en la identidad de alguna de las personas que comparecen a su otorgamiento", suma el reglamento.

Con el riesgo de un castigo que enviaría a Santiago City de vuelta al fútbol amateur, pese a liderar el campeonato con tres puntos de ventaja sobre Deportes Linares, solo resta esperar el desenlace de este proceso, que nuevamente afecta al fútbol nacional fuera de la cancha.

Cabe señalar que en su reporte, Biobío intentó contactarse con la dirigencia del club mediante un número de teléfono que solían tener publicado en redes sociales. Aunque en primera instancia quien contestó admitió ser parte de Santiago City, con el avance de las consultas cambió su versión y aseguró que el contacto era de un taller mecánico.