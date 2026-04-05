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Tópicos: Deportes | Fútbol | Segunda División

Trasandino denunció robo masivo de implementos deportivos desde el Estadio Regional

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto sufrió la pérdida de calzado, balones y vestimenta oficial para competir en la Segunda División.

Trasandino denunció robo masivo de implementos deportivos desde el Estadio Regional
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Trasandino de Los Andes informó este domingo de un lamentable episodio tras un millonario robo de indumentaria y equipos desde su utilería ubicada en Estadio Regional.

Según el comunicado compartido por la institución, se sustrajo desde zapatos de fútbol, zapatillas, balones hasta ropa oficial de sus jugadores, los cuales son elementos fundamentales para el desarrollo de sus entrenamientos y la competencia oficial.

Lo más lamentable, es que el incidente ocurrió apenas un día después de que el cuadro "cóndor" celebrase su aniversario número 120, hito que conmemoró su fundación el 1 de abril de 1906.

En el escrito, la institución que compite en la Segunda División solicitó la colaboración de la comunidad para entregar cualquier antecedente que ayude a dar con el paradero y para no adquirir estos artículos en el mercado informal.

 

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