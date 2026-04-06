Trasandino sufrió millonario robo de indumentaria en medio de sus festejos de aniversario

Un amargo fin de semana tuvo Trasandino de Los Andes, histórico club que actualmente milita en la Segunda División del fútbol chileno, al haber sido víctima de un cuantioso robo de indumentaria y materiales deportivos desde sus propias instalaciones.

A través de un comunicado oficial publicado en redes sociales, el elenco andino calificó la situación como "impresentable" y de "extrema gravedad", detallando que los delincuentes ingresaron a la utilería ubicada en el Estadio Regional de Los Andes.

"Lamentamos profundamente comunicar que durante las últimas horas hemos sido víctimas de un cuantioso robo de indumentaria y materiales deportivos desde nuestra utilería. El hecho ha significado la pérdida de prácticamente la totalidad de los implementos de trabajo de nuestro primer equipo", informó la institución.

Desde el club detallaron que entre las especies sustraídas se encuentran zapatos de fútbol, zapatillas, balones, ropa de entrenamiento, de viaje y de presentación. Además, los antisociales se llevaron insumos médicos fundamentales para el tratamiento y cuidado del plantel profesional.

Ante este complejo escenario, Trasandino realizó un desesperado llamado a sus seguidores y a la comunidad de la Región de Valparaíso: "Hoy más que nunca necesitamos de ustedes. Les pedimos encarecidamente que no compren estos implementos si les son ofrecidos y que, ante cualquier información, nos den aviso inmediato".

Este hecho delictivo empaña el clima de festejo que se vivía en Los Andes. El club se encuentra conmemorando sus 120 años de historia y, precisamente el pasado fin de semana, vivió una jornada de alegría tras vencer como local a Atlético Colina en un duelo donde además se homenajeó a Iván Zamorano, quien visitó el estadio para recibir el cariño de la hinchada, recordando su paso por el "Cóndor" antes de dar el salto al fútbol europeo.