Antonio Rüdiger anunció su retiro de la selección alemana tras 12 años

El defensor alemán Antonio Rüdiger, jugador de Real Madrid, anunció este martes su retiro de la selección después de más de 12 años como internacional y 86 encuentros disputados con el combinado germano.

El futbolista de 33 años comunicó su decisión a través de sus redes sociales, apenas 16 días antes de que se conozca la convocatoria para los próximos compromisos de la Liga de Naciones ante Países Bajos, Grecia y Serbia.

"Tras un tiempo de reflexión ha llegado para mí el momento de poner fin a mi carrera en la selección alemana y abrir el camino para la nueva generación", señaló Rüdiger.

El zaguero debutó con Alemania el 13 de mayo de 2014 en un empate 0-0 frente a Polonia, aunque posteriormente no integró el plantel que conquistó el Mundial de Brasil ese mismo año.

"La primera vez que vestí la camiseta de la selección no llegué a imaginarme ni en sueños que jugaría 86 partidos internacionales", expresó.

Rüdiger disputó cinco grandes torneos con Alemania

Durante su trayectoria internacional, Rüdiger participó en cinco grandes competiciones con la selección alemana y fue titular en el equipo que conquistó la Copa Confederaciones de 2017.

También formó parte del plantel que alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2024, instancia en que Alemania fue eliminada por España tras caer por 2-1.

"Aunque el gran título se nos escapó en los últimos torneos y tuvimos que encajar algunas dolorosas derrotas, este tiempo ha sido para mí un capítulo extremadamente especial que me marcará para siempre", sostuvo.

El defensor adelantó que ahora concentrará todos sus esfuerzos en su carrera a nivel de clubes.

"Para mí comienza ahora un nuevo capítulo, en el que me centraré por completo en mi club. Gracias por el viaje compartido", cerró Rüdiger.