Rudi Völler: No quiero un equipo que juegue como Argentina, fue un mal ejemplo

Rudi Völler, leyenda del fútbol alemán y campeón del mundo en Italia 1990, destrozó el estilo de juego de la selección argentina, afirmando que "fue un mal ejemplo" en la final del Mundial 2026.

Völler, director deportivo de la Federación de Alemania, habló en el Congreso Internacional de la Asociación de Entrenadores alemanes (BDFL) y cuestionó que pusieran a los trasandinos como un "modelo" a seguir.

"Dije que en Alemania necesitamos defender mejor. Mucha gente puso a los argentinos como modelo y me pareció un mal ejemplo. De repente, los argentinos se convirtieron en la referencia. Me pareció una discusión un tanto hipócrita", reflexionó.

Además, precisó que los logros de la Albiceleste no justifican los elogios al estilo de juego que ocuparon en el Mundial.

"No quiero un equipo que juegue como Argentina. Lo de ellos no tuvo nada que ver con fútbol. Sí, son campeones del mundo y esta vez son subcampeones, pero realmente no entiendo esos elogios hacia ellos de parte de tanta gente", aseveró.

Por último, reiteró su postura sobre el bajo nivel defensivo del fútbol alemán.

"Que no sabemos defender no lo he dicho. Podemos y debemos defender mejor, eso es un hecho, y empieza desde arriba o en el centro de la cancha", sentenció.

Völler, de 66 años, anotó ocho goles en tres mundiales, siendo subcampeón en México 1986 y campeón en Italia 1990.

Además, también fue entrenador de los germanos, llegando hasta la final del Mundial de Corea y Japón 2002, perdiendo la definición ante Brasil.