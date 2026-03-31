Argentina goleó a Zambia bajo la batuta de Messi y se despidió de sus hinchas antes del Mundial

La selección de Argentina se despidió de sus hinchas este martes en La Bombonera en su último partido en casa antes de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, con un triunfo por 5-0 sobre Zambia, al ritmo del incombustible Lionel Messi.

El veterano capitán fue decisivo para la albiceleste y también se emocionó con los cánticos de la hinchada, ya que este partido, de acuerdo a versiones de la prensa trasandina, fue el último que jugó por la selección en su país.

Messi fue protagonista de principio a fin, y pese al cansancio, decidió jugar el partido completo.

En la primera parte, participó en el gol de Julián Alvarez (4') y anotó una joyita tras combinar con Alexis Mac Allister antes del decanso (43').

En la segunda parte, tuvo la chance de repetir con un lanzamiento penal, pero llamó a Nicolás Otamendi, otro de los veteranos que posiblemente se retirará de la selección tras el Mundial, y le cedió el disparo para que anotara ante los hinchas en Buenos Aiers (50').

El cuarto gol fue en contra, anotado por Dominic Chanda (68'); y Messi volvió a aparecer en el cierre, con un centro tremendo a Nicolás González, quien asistió de taco para que Valentín Barco completara la manita (90+4').

Argentina tendrá su próximo desafío antes del Mundial, un amistoso ante Serbia, en una fecha y sede aún por definir.

En la Copa del Mundo, la albiceleste, que defiende el título, jugará en el Grupo J, ante Argelia, Austria y Jordania, entre el 16 y el 27 de junio.