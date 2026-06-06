Argentina impuso su jerarquía sobre Honduras en amistoso previo al Mundial

La selección de Argentina hizo valer su jerarquía este sábado y derrotó por 2-0 a Honduras en un amistoso disputado en el Estadio Kyle Field de Texas, preparándose así para el inicio de su defensa del título en el Mundial 2026.

Pese a la ausencia de Lionel Messi, el dominio del cuadro trasandino fue absoluto y la apertura de la cuenta llegó cuando Lautaro Martínez (37') cambió un penal por gol, destando la algarabía de la parcialidad presente.

En el complemento, la tónica no varió y los pupilos de Lionel Scaloni estiraron las cifras gracias a Giuliano Simeone (54'). El jugador de Atlético de Madrid concretó una gran jugada colectiva tras un taco del "Toro" Martínez.

Tras esto, la "Albiceleste" enfrentará a Islandia el próximo martes 9 de junio en el Estadio Jordan-Hare de Alabama, compromiso que marcará el cierre del ciclo de preparación antes de afrontar el Grupo J ante Argelia, Austria y Jordania.