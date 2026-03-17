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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección argentina

Argentina jugará ante Guatemala tras cancelación de la Finalissima

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

"Los dirigidos por Lionel Scaloni viajarán al país", sostuvieron de la AFA.

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La selección argentina de fútbol disputará como local un amistoso ante Guatemala el próximo 31 de marzo, según anunció la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de un comunicado publicado este martes.

El partido contra el combinado centroamericano surge en reemplazo de la Finalissima suspendida hace pocos días y que iba a enfrentar al equipo de Lionel Messi con España.

"Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala", expresó la AFA en su comunicación difundida en redes sociales.

A la fecha, el amistoso anunciado es el único partido que el seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022 tiene programado antes del comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que Argentina debutará frente a Argelia el 16 de junio.

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