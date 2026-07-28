Estudio descartó "campaña coordinada" contra Argentina en redes sociales durante el Mundial

Un estudio realizado por la firma Inteligencia Analítica descartó que la masiva ola de mensajes hostiles lanzados contra Argentina en redes sociales en el marco del Mundial de 2026 haya respondido a una operación coordinada de bots o desinformación.

La investigación, que fue replicada por el diario Clarín, examinó 587.907 tuits publicados por 325.627 cuentas, los cuales acumularon más de 552 millones de impresiones. Aunque los especialistas determinaron que la agresividad fue "real, intensa y masiva", concluyeron que su circulación fue totalmente "dispersa y orgánica".

"No encontramos evidencia de una campaña coordinada", detalló el informe, explicando que la conversación no estuvo liderada por núcleos cerrados ni organizados, sino por cientos de miles de usuarios comunes que intervinieron de manera esporádica (una o dos veces).

El eje central de las críticas estuvo ligado al ámbito deportivo. Los mensajes se concentraron mayoritariamente en acusaciones sobre fallos arbitrales, el uso del VAR, supuestas ayudas de la FIFA y un pretendido favoritismo hacia la selección argentina en medio de la Copa del Mundo.

Un dato destacado por el estudio es el rol que jugaron los propios cibernautas argentinos. Aunque solo generaron el 7,1 por ciento de los mensajes totales, terminaron concentrando el 22,7 por ciento de las impresiones, debido a que sus respuestas, enganches y discusiones ayudaron a mantener el tema en la tendencia principal.

Respecto a otros focos de conflicto, como la causa de las Islas Malvinas, la investigación arrojó que representó solo el 1,28 por ciento de las publicaciones, aunque alcanzó un 5,16 por ciento de las visualizaciones debido al alto impacto de posteos puntuales.

"No fue una operación. Fue una multitud activando y haciendo circular prejuicios que ya estaban disponibles", resumieron los autores de la investigación.