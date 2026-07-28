Walker: No puede haber ley de reconstrucción sin recursos para Coquimbo y Huasco

El senador Matías Walker reiteró su exigencia de que se incluya a la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco en el proyecto de Reconstrucción Nacional antes de que se vote el martes próximo la última indicación, que aborda las compensaciones por el fin del pago de contribuciones. E insistió en que no votará a favor de la iniciativa si esto no ocurre.

El parlamentario apunta directamente a la necesidad de asegurar la inversión en infraestructura y reparación de daños provocados por los temporales de las últimas semanas, que según reveló el ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, alcanza una cifra cercana a los 700 millones de dólares.

"No puede haber ley de reconstrucción sin garantizar los recursos para la reconstrucción de nuestra región de Coquimbo y la provincia del Huasco. El propio ministro de Obras Públicas ha hablado de 700 millones de dólares. Vamos a tener una reunión con el ministro Jorge Quiroz", afirmó Walker este martes.

El legislador busca concretar una mesa de trabajo con la cartera de Hacienda para asegurar que la Ley de Reconstrucción no sea solo un nombre, sino una herramienta efectiva con financiamiento real para las provincias nortinas. La resolución de este conflicto será clave para determinar si la reforma logra sortear su última semana de tramitación con éxito.

Sin dar una respuesta a dicha exigencia, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, planteó que "la votación del martes permite concluir una etapa importante para el Gobierno y dar paso a la aplicación de iniciativas que van a privilegiar la inversión. Y yo creo que elementos de esa categoría son importantes que los senadores tengan en cuenta al momento de emitir su voto. Ahora, si no se aprobara la compensación a los municipios, quedaría para próxima legislatura".