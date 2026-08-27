FIFA permitirá que los sancionados de Argentina cumplan sus castigos en amistosos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió una buena noticia por parte de la FIFA, luego de que la Comisión Disciplinaria del organismo aceptara la solicitud para que los futbolistas suspendidos tras los graves incidentes de la final del Mundial puedan cumplir sus fechas de castigo en partidos amistosos denominados Clase A.

Con esta medida, el técnico de la "Albiceleste", Lionel Scaloni, podrá apurar el regreso de piezas clave que fueron duramente castigadas: el volante Leandro Paredes (sancionado con 10 partidos), el lateral Nahuel Molina (siete encuentros) y Thiago Almada (un duelo).

A través de un comunicado oficial, la AFA confirmó que el ente rector dio el visto bueno a la petición: "En virtud del escrito presentado, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, esta solicitud ha sido aprobada", explicó.

Pese a esta resolución favorable en cuanto a los plazos, la federación trasandina adelantó que dará la pelea legal para reducir las penas. "La AFA se encuentra a la espera de los fundamentos a fin de interponer los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, teniendo al TAS eventualmente como última instancia", añadieron en el escrito.