Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago16.8°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección argentina

Jugador de Zambia analizó a Argentina previo a su amistoso: Es un equipo que no corre

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos elencos se ven las caras en Buenos Aires el próximo 31 de marzo.

Jugador de Zambia analizó a Argentina previo a su amistoso: Es un equipo que no corre
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En la previa del amistoso ante la selección de Argentina en Buenos Aires, el combinado de Zambia última preparativos para dar una posible sorpresa en La Bombonera después de observar la ajustada victoria sobre Mauritania.

Ante ello, el delantero Kingstone Mutandwa sacó la voz en diálogo con la cuenta oficial de la Football Association of Zambia (FAZ) y aseguró que se encuentran en condiciones ópitmas para jugar el próximo martes 31 de marzo, a las 20:15 horas.

"Vimos el partido. Así que estamos discutiendo cómo vamos a jugar. De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico, no corre pero, por supuesto, tienen muchos jugadores grandes", sostuvo.

Seguido a ello, el ariete que milita en SV Ried de Austria mantuvo la tónica y expresó: "Este martes tendremos que dar un 200 por ciento".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada