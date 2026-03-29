Jugador de Zambia analizó a Argentina previo a su amistoso: Es un equipo que no corre

En la previa del amistoso ante la selección de Argentina en Buenos Aires, el combinado de Zambia última preparativos para dar una posible sorpresa en La Bombonera después de observar la ajustada victoria sobre Mauritania.

Ante ello, el delantero Kingstone Mutandwa sacó la voz en diálogo con la cuenta oficial de la Football Association of Zambia (FAZ) y aseguró que se encuentran en condiciones ópitmas para jugar el próximo martes 31 de marzo, a las 20:15 horas.

"Vimos el partido. Así que estamos discutiendo cómo vamos a jugar. De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico, no corre pero, por supuesto, tienen muchos jugadores grandes", sostuvo.

Seguido a ello, el ariete que milita en SV Ried de Austria mantuvo la tónica y expresó: "Este martes tendremos que dar un 200 por ciento".