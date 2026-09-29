¿Jugará uno más? Scaloni confirmó cuándo se sumará Messi al plantel antes de su despedida

Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina, confirmó la fecha en que Lionel Messi se integrará al plantel para preparar su partido de despedida, que está programado para el martes 6 de octubre ante Benín en el Monumental de Buenos Aires.

En la rueda de prensa previa al amistoso con Bolivia, Scaloni aseguró que Messi llegará el domingo, un día después del duelo con Burkina Faso.

"En principio viene el fin de semana, después del partido del 3 (de octubre). Si quiere venir para ese partido puede, no hay problema", respondió Scaloni entre risas. "Pero llegaría recién el domingo", completó.

Por último, Scaloni reflexionó sobre la tarea del plantel para cubrir la ausencia de Messi.

"Él es un jugador indispensable. Por suerte, en los partidos en los que no estuvo el equipo respondió; tenemos chicos jóvenes que pueden aportar. La identidad no va a cambiar, que es la de tener la pelota", explicó.

"Tenemos gente que puede aportar liderazgo y, sobre todo, tenemos buena gente; no buscamos un caudillo, buscamos gente positiva. Entre todos intentaremos suplir lo que hacía Leo", sentenció.

El primer amistoso de Argentina en la fecha FIFA será este miércoles a las 21:00 horas (00:00 GMT) ante Bolivia en el Estadio "Mario Kempes" en Córdoba; y el sábado, también en el mismo horario, pero en Monumental de Buenos Aires, enfrentará a Burkina Faso.

Finalmente, el martes 6 de octubre, a las 20:00 horas (23:00 GMT), será la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste, ante Benín, también en la cancha de River Plate.