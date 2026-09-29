Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago13.6°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección argentina

¿Jugará uno más? Scaloni confirmó cuándo se sumará Messi al plantel antes de su despedida

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El crack trasandino se despedirá de la Albiceleste el martes ante Benín.

¿Jugará uno más? Scaloni confirmó cuándo se sumará Messi al plantel antes de su despedida
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina, confirmó la fecha en que Lionel Messi se integrará al plantel para preparar su partido de despedida, que está programado para el martes 6 de octubre ante Benín en el Monumental de Buenos Aires.

En la rueda de prensa previa al amistoso con Bolivia, Scaloni aseguró que Messi llegará el domingo, un día después del duelo con Burkina Faso.

"En principio viene el fin de semana, después del partido del 3 (de octubre). Si quiere venir para ese partido puede, no hay problema", respondió Scaloni entre risas. "Pero llegaría recién el domingo", completó. 

Por último, Scaloni reflexionó sobre la tarea del plantel para cubrir la ausencia de Messi.

"Él es un jugador indispensable. Por suerte, en los partidos en los que no estuvo el equipo respondió; tenemos chicos jóvenes que pueden aportar. La identidad no va a cambiar, que es la de tener la pelota", explicó.

"Tenemos gente que puede aportar liderazgo y, sobre todo, tenemos buena gente; no buscamos un caudillo, buscamos gente positiva. Entre todos intentaremos suplir lo que hacía Leo", sentenció.

El primer amistoso de Argentina en la fecha FIFA será este miércoles a las 21:00 horas (00:00 GMT) ante Bolivia en el Estadio "Mario Kempes" en Córdoba; y el sábado, también en el mismo horario, pero en Monumental de Buenos Aires, enfrentará a Burkina Faso.

Finalmente, el martes 6 de octubre, a las 20:00 horas (23:00 GMT), será la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste, ante Benín, también en la cancha de River Plate.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada