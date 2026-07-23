Kempes cargó contra las teorías conspirativas: No hagamos eco de cualquier cosa que circule

El argentino Mario Alberto Kempes, campeón del mundo en 1978, cargó contra las teorías conspiranoicas que circulan por las redes sociales después de la final del Mundial en la que España se impuso a Argentina.

"Si queremos ser exigentes con el equipo, lo seamos como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento", dijo.

"Les quiero decir algo cortito. Ustedes saben lo que significó para mí ponerme la camiseta argentina: no hay nada más grande que le pueda pasar a un jugador que representar a su país. Y yo tuve esa suerte. No les voy a mentir, no fue el partido que todos esperábamos", dijo en un vídeo compartido en sus redes sociales.

"Se notó que el equipo no estuvo al nivel de los tres anteriores. Y eso pasa en el fútbol, es así: hay días mejores y peores. Yo lo viví muchas veces, mil veces quizás, pero hay que seguir adelante", agregó la leyenda argentina.

No obstante, expresó que "hay una diferencia enorme" entre el nivel del equipo y "las cosas" que están circulando en las redes en las últimas jornadas.

"Un equipo que baja el nivel de un partido no es lo mismo que uno que no compite. Esas versiones que andan dando vuelta por ahí sin ninguna prueba no le hacen bien a nadie", aseguró 'El Matador'.

Por último, el que fuera jugador de Fernández Vial pidió a sus seguidores "que, si queremos ser exigentes con el equipo, lo seamos como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento. Esta camiseta se respeta en las buenas y en las malas, así que vamos por siempre Argentina".