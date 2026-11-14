Medio estadio vacío: Baja asistencia marcó derrota de Argentina tras el adiós de Messi

Argentina perdió 1-2 con Uruguay en su primer partido tras el retiro de Lionel Messi a nivel de selecciones, con la baja asistencia a La Bombonera como lo más comentado del encuentro.

Ad portas del inicio del partido se estimaban 15.000 personas, cuando el estadio de Boca Juniors tiene capacidad para 57.000.

Finalmente, el público rondó los 25.000 espectadores según la prensa trasandina, dejando la tercera bandeja prácticamente vacía, al igual que las tribunas norte y sur.

Además del "efecto post Messi", incidió el alto precio de las entradas: Galerías (o populares, como se denominan en Argentina) a $95.000 pesos argentinos ($61.473 chilenos) y plateas desde los $140.000 de la divisa trasandina ($90.592 chilenos).

Otro factor apuntado por los hinchas es el descontento con Claudio "Chiqui" Tapia y el gobierno de la AFA. Algunos fanáticos acusaron en redes sociales que la barra "La 12" de Boca Juniors utilizó bombos y alzó la voz para cubrir los cánticos en contra del dirigente.