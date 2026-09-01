Paredes puso en duda su continuidad en la selección: Será difícil que todo siga funcionando sin Messi

El futbolista argentino Leandro Paredes puso en duda este martes su continuidad en la Albiceleste y, tras la renuncia este lunes de Lionel Messi al seleccionado, explicó "que él no esté va a hacer difícil que todo siga funcionando igual".

"Va a ser difícil que siga", respondió Paredes tras ser consultado en el predio de Boca Juniors sobre su futuro en el combinado nacional.

El mediocampista de 32 años detalló que las dudas sobre su futuro se deben tanto al recambio que afrontará la Albiceleste en los próximos meses como a la suspensión por 10 partidos que deberá enfrentar tras la agresión a Gavi una vez consumada la victoria de España en la final del Mundial 2026.

"La vara está muy alta y seguir compitiendo de esa manera y seguir logrando cosas importantes va a ser difícil. Creo que en estos años, en este proceso, hemos conseguido formar un grupo de jugadores y personas increíbles, y en ese grupo teníamos a nuestro líder, que era Leo, y él ya no estará", añadió Paredes.

Además, precisó que aún no ha hablado con el entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, pero anticipó que planea dialogar próximamente con él para abordar el tema de su continuidad: "Hablaré con el entrenador, veremos qué decisión tomar pero va a ser difícil".

Paredes debutó en la selección argentina a mediados de 2017 y, pese a que no fue incluido en la nómina para Rusia 2018, a partir de la llegada de Scaloni y su gran rendimiento en la Copa América 2019 se convirtió en una pieza clave del mediocampo albiceleste.