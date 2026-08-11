Polémica por la AFA en Miami: Un alcalde recibió regalos mientras negociaba millonario acuerdo

Autoridades y residentes de Miami cuestionaron la transparencia del proceso de construcción de un centro comunitario de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en North Bay Village, en medio de una investigación en Estados Unidos relacionada con una empresa vinculada a la entidad, según publicó Miami Herald.

El complejo deportivo abrió el pasado 4 de junio y tuvo un costo aproximado de 24 millones de dólares. De acuerdo con documentos revisados por el medio estadounidense, el Ayuntamiento presuntamente no cumplió con el debido proceso para indagar las empresas participantes y el monto del proyecto, cuya aprobación fue descrita como apresurada y marcada por desacuerdos.

Los cuestionamientos en torno al proyecto de la AFA

El reporte agregó que la Junta de Etica del Estado de Florida determinó que Brent Latham, entonces alcalde de North Bay Village, pudo infringir normas relacionadas con conflictos de interés al aceptar regalos de la AFA mientras negociaba el acuerdo. Latham sostuvo que no conoce antecedentes que indiquen que los fondos destinados al proyecto hayan sido utilizados de manera inadecuada.

El recinto, denominado Centro Comunitario Brent W. Latham, ha realizado actividades vinculadas con la AFA y también fue promocionado como sede de iniciativas relacionadas con la selección argentina. Al 31 de julio, sin embargo, todavía funcionaba con un certificado de ocupación temporal y no estaba completamente abierto.

La investigación a una empresa vinculada con la AFA

Los antecedentes aparecieron luego de reportes sobre un requerimiento de información de la Justicia estadounidense respecto de TourProdEnter LLC, empresa presuntamente utilizada por la AFA como agente comercial fuera de Argentina.

La AFA negó que el pedido esté dirigido contra su presidente, Claudio Tapia, su tesorero, Pablo Toviggino, u otros dirigentes de la organización, y afirmó además que no fueron incautados teléfonos celulares ni otros dispositivos electrónicos a sus autoridades.