Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección argentina

Preocupación en Argentina: Lautaro Martínez sufre lesión muscular a un mes de la Finalissima

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El atacante tuvo que ser sustituido en el partido entre Bodo/Glimt e Inter de Milán.

El atacante argentino Lautaro Martínez tuvo que ser destituido en la derrota 3-1 de Inter de Milán ante Bodo/Glimt por la ida de los play-offs de la Champions League, lo que encendió las alarmas en la selección argentina, la cual debe jugar en marzo la Finalissima contra España.

Según el medio TyC Sports, se trataría de un desgarro. Desde el entorno del jugador confirmaron que es una lesión muscular en el gemelo, y que se hará una resonancia magnética para determinar la gravedad y el tiempo de recuperación.

El "Toro" no estará disponible para el partido de vuelta contra los noruegos programado para el martes 24 de febrero a las 17:00 horas (20:00 GMT).

Se espera que se pueda recuperar para disputar la Finalissima, programada para el próximo 27 de marzo, pero llegaría con muy poco trabajo físico.

