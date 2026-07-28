[VIDEO] "Dibu" Martínez quedó atascado en el barro y fue rescatado por un hincha

Mientras define su futuro entre Aston Villa y un posible traspaso a Juventus, el arquero de la selección argentina Emiliano "Dibu" Martínez disfruta de sus vacaciones en su natal Mar del Plata, sin embargo, sus días de descanso sumaron un insólito episodio al quedar atascado en el barro con su camioneta en la zona de Sierra de los Padres.

Para fortuna del arquero, el auxilio llegó de la forma menos pensada. Leonardo Albarracín, un vecino y fanático que había salido en moto junto a su hijo con la sola ilusión de cruzárselo, lo encontró en pleno percance.

"Vimos una figura imponente de casi dos metros. Nos acercamos y nos pidió si teníamos un cuchillo porque no podían desatar las lingas. Yo tenía una navaja y me tiré al suelo a ayudar", relató Albarracín al Diario La Capital.

El hincha destacó la calidez humana del futbolista, con quien mantuvo una charla distendida mientras lo ayudaba. La historia tuvo un final perfecto: "Dibu" no solo le firmó camisetas y pósters que la familia llevaba consigo, sino que antes de irse se sacó su casaca oficial de la selección argentina y se lo regaló.

"Nos agradeció de todas las formas posibles y nos dijo que lo habíamos salvado. Fue algo mágico", cerró emocionado el fanático.

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