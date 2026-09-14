Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.1°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección brasileña

Ancelotti confirmó el adiós de Neymar a la selección: "No quiere volver"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El técnico italiano defendió la presencia del delantero en el Mundial 2026 y lo calificó como un talento "extraordinario y único".

Ancelotti confirmó el adiós de Neymar a la selección:
 Agencia Xinhua
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, se refirió al término de la etapa de Neymar con la "Canarinha" y aseguró que el delantero de Santos le comunicó su decisión de no regresar al combinado nacional.

"Neymar merecía estar en el Mundial. El confirmó que no quiere volver a la selección", señaló a CNN el entrenador italiano, quien defendió su decisión de incluir al atacante de 34 años en la nómina que disputó la Copa del Mundo 2026.

Ancelotti también destacó el peso que tuvo Neymar durante su carrera con Brasil y aseguró que "no puede ser reemplazado, porque fue un talento extraordinario y único", además de calificarlo como un futbolista "irreemplazable".

Brasil quedó eliminado en los octavos de final del Mundial ante Noruega y posteriormente Neymar puso fin a su etapa con la selección.

Ancelotti inició desde entonces una renovación del plantel con miras a la Copa América 2028 y el Mundial de 2030, privilegiando la incorporación de jugadores jóvenes.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada