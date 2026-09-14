Ancelotti confirmó el adiós de Neymar a la selección: "No quiere volver"

El técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, se refirió al término de la etapa de Neymar con la "Canarinha" y aseguró que el delantero de Santos le comunicó su decisión de no regresar al combinado nacional.

"Neymar merecía estar en el Mundial. El confirmó que no quiere volver a la selección", señaló a CNN el entrenador italiano, quien defendió su decisión de incluir al atacante de 34 años en la nómina que disputó la Copa del Mundo 2026.

Ancelotti también destacó el peso que tuvo Neymar durante su carrera con Brasil y aseguró que "no puede ser reemplazado, porque fue un talento extraordinario y único", además de calificarlo como un futbolista "irreemplazable".

Brasil quedó eliminado en los octavos de final del Mundial ante Noruega y posteriormente Neymar puso fin a su etapa con la selección.

Ancelotti inició desde entonces una renovación del plantel con miras a la Copa América 2028 y el Mundial de 2030, privilegiando la incorporación de jugadores jóvenes.