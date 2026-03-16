Carlo Ancelotti: Neymar puede ir al Mundial de 2026 si está bien de su condición física
"Para mí, no está al 100 por ciento de sus capacidades", apuntó el italiano.
El seleccionador Carlo Ancelotti se refirió este martes a la ausencia de Neymar en la convocatoria que realizó para los amistosos de Brasil, apuntando a que el astro de Santos no se encuentra en las condiciones óptimas para ser llamado.
"Neymar con el balón está muy bien, pero tiene que mejorar porque, para mí, no está al 100 por ciento de sus capacidades", aseguró el italiano en la rueda de prensa que concedió tras entregar la lista para los amistosos con Francia y Croacia.
Seguido a ello, apuntó: "Neymar puede estar en el Mundial de 2026 si está bien de su condición física. Obviamente si lo está, será llamado. No lo he llamado porque no lo está".
"Lo estamos evaluando y observando. No necesito hablar con él este momento porque no hablo habitualmente con los jugadores y quiero tener con él la misma relación que con los demás", cerró.