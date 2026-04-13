El dramático relato de Richarlison: "Pensé en chocar mi auto contra un muro"

El atacante de Tottenham, Richarlison, estremeció tras revelar la severa depresión que sufrió luego de su participación en el Mundial de Catar 2022, etapa en la que incluso llegó a tener pensamientos suicidas en medio de múltiples conflictos personales, familiares y profesionales.

En una profunda entrevista concedida a la revista France Football, el jugador de 28 años entregó crudos detalles de su calvario. "Tras Catar 2022, caí en una depresión. Sufrí todo tipo de desgracias: Eliminación, traición por parte de mi agente, problemas familiares, problemas de salud. Durante un año y medio, recibí un golpe tras otro a diario", confesó el seleccionado brasileño.

La acumulación de estas situaciones lo llevó a tocar fondo, llegando a un punto crítico mientras manejaba su vehículo. "Un día, mientras conducía, pensé en chocar mi auto contra un muro. Hoy, cuando lo recuerdo, me digo a mí mismo que ya no tiene sentido", relató con alivio por haber superado esa etapa.

Para salir adelante, el futbolista debió reestructurar su entorno y buscar apoyo especializado. "Era la primera vez que tenía que lidiar con tantos problemas; me sentía como en un pozo sin fondo. En medio de todo ese caos, conocí a un abogado honesto que puso mis asuntos y mi patrimonio en orden. Trabajé con un psicólogo y, lo más importante, conocí a mi esposa", afirmó.

Este duro momento se suma a los complejos episodios que vivió durante su infancia, donde incluso estuvo a punto de ser asesinado por un narcotraficante. "Comenzaron las primeras tentaciones. No es fácil resistirse al dinero fácil. He manejado armas antes, pero gracias a Dios tuve una buena educación. No quería terminar en la cárcel. Algunos de mis amigos están muertos, otros están en prisión", recordó.

Hoy, totalmente recuperado, el artillero que acumula 20 goles en 54 partidos con su selección, se enfoca en salvar a Tottenham del descenso en la Premier League y sueña con integrar la nómina de Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, certamen al que prometió asistir sin su teléfono celular en caso de ser convocado.