Neymar se realizará una resonancia clave antes del debut de Brasil en el Mundial

El delantero brasileño Neymar se mantiene al margen de los trabajos grupales de Brasil y se realizará una resonancia magnética clave para definir su evolución antes del debut de la Canarinha en el Mundial 2026.

El técnico italiano Carlo Ancelotti afirmó que el atacante realiza "un excelente trabajo individual" y que se sumará al grupo la próxima semana si el examen arroja buenos resultados, mientras la Confederación Brasileña de Fútbol aclaró que la resonancia se efectuará este lunes.

Neymar llegó lesionado a la concentración tras sufrir un golpe en la pantorrilla con Santos, pero los exámenes posteriores confirmaron una lesión muscular de grado II. El jugador se perdió los amistosos ante Panamá y Egipto y quedó en duda para el estreno mundialista de Brasil contra Marruecos, programado para el 13 de junio en Nueva Jersey.