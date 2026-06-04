Neymar sumó otra preocupación para Brasil a días del debut en el Mundial

El delantero brasileño Neymar no viajará con la selección de Brasil a Cleveland para el amistoso de este sábado contra Egipto, último apronte de la "Verdeamarelha" antes de su debut en el Mundial 2026, debido a una lesión muscular en el gemelo derecho.

La Confederación Brasileña de Fútbol informó que el jugador permanecerá en Nueva Jersey para continuar con su recuperación. "Neymar estará en Nueva Jersey, en tratamiento de fisioterapia, e intensificando el programa de recuperación física", comunicó la CBF.

El "10" de Santos, gran sorpresa en la convocatoria del técnico italiano Carlo Ancelotti, llegó a la concentración ya lesionado, luego de sufrir un pinchazo en el gemelo derecho el pasado 17 de mayo en un partido del Brasileirao. Su club habló inicialmente de "un edema", pero los exámenes realizados por la CBF constataron una lesión muscular de grado II, con un tiempo estimado de recuperación de entre dos y tres semanas.

Neymar ya se perdió el amistoso del pasado domingo contra Panamá, que Brasil ganó por 6-2 en el Estadio "Maracaná" de Río de Janeiro, donde presenció el encuentro desde el banco de suplentes. Desde el inicio de la concentración, el 27 de mayo, el atacante trabajó principalmente en el gimnasio y solo realizó movimientos suaves en cancha.

Su presencia para el debut mundialista frente a Marruecos, el próximo 13 de junio en Nueva Jersey, quedó bajo observación. De todas formas, Ancelotti ratificó que no realizará cambios en la nómina de 26 futbolistas para la Copa del Mundo.

"Para ser claro, estará con nosotros (...) Estamos completamente seguros de que no vamos a cambiar a nadie. Los jugadores elegidos son estos 26 y estos 26 jugarán la Copa del Mundo", declaró el entrenador, quien mantuvo su confianza en el exjugador de Barcelona y París Saint-Germain.

Brasil disputará toda la primera fase del Mundial 2026 en territorio estadounidense. Después del estreno ante Marruecos, enfrentará a Haití el 19 de junio en Filadelfia y cerrará su participación en el Grupo C contra Escocia, cinco días más tarde, en Miami.