Panini confirmó que Neymar tendrá su lámina en la actualización del álbum del Mundial

La fiebre por el álbum de stickers oficial del Mundial 2026 está en pleno auge con el torneo cada vez más cerca y finalmente llegó una respuesta oficial sobre la inclusión de Neymar tras quedar fuera de la lista inicial de cromos.

Juan Pedro Martínez, director editorial de Panini España, confirmó a Diario de Sevilla que el astro brasileño formará parte de la actualización que se alista para lanzar al mercado.

A su vez Lina Bolívar, gerente comercial de la filial colombiana, habló con la emisora local Caracol Radio y junto con ratificar la información desde España, adelantó que Panini está "estimando que sean unos 120 jugadores actualizados".

La explicación desde España sobre la ausencia de Neymar en la primera tirada de láminas recayó en el cierre de la edición hecha a finales de 2025, cuando Neymar aún estaba lejos de la selección y con grandes dudas sobre la convocatoria, que finalmente llegó.

Ante la noticia, que llegó luego cientos láminas creadas por los propios coleccionistas en redes sociales (como la que ilustra esta nota), se especula que Neymar será asignado para reemplazar el espacio de Rodrygo o Eder Militao, jugadores con lámina que no estarán en la Copa del Mundo.

¿Cómo se actualizará el álbum del Mundial?

Desde los años 90s, tras el primer lanzamiento de los álbumes Panini lanzó algunos stickers con jugadores convocados que no habían sido incluidos en la primera tirada, con el fin de ser pegados sobre los stickers de aquellos futbolistas que sí tuvieron lámina pero al final quedaron fuera de sus respectivas selecciones.

A partir de Corea-Japón 2002, este tipo de actualizaciones se han comercializado directamente como un pack completo, que incluye todos los cromos para todos los reemplazos en cada uno de los equipos.

Por ejemplo, para Sudáfrica 2010 en la edición internacional que tuvo a Chile como stickers (debido a que en nuestro país y México se establecieron los polémicos "Pop-ups" de cartón por problemas de derechos con la extinta Salo), Pablo Contreras reemplazó a Roberto Cereceda. En Brasil 2014, Miiko Albornoz, Carlos Carmona y Felipe Gutiérrez estuvieron en el "Update Pack".

Aunque la fecha de lanzamiento para este 2026 no está confirmada aún, ya quedó sellado que Neymar estará dentro de este kit con nuevos cromos que se venderá a nivel mundial.