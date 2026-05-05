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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección brasileña

[VIDEO] "A Saga do Tri": Netflix presentó avance de la serie del tercer título de Brasil

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La miniserie se estrenará a finales de mayo.

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Este martes Netflix dio a conocer un nuevo avance de "Brasil 70 – A Saga do Tri", una miniserie de ficción que relatará la campaña de la selección brasileña hacia su tercer título Mundial, contando con figuras como Pelé, Jairzinho o Gérson.

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