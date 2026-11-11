[VIDEO] En chalas: Adriano deslumbró haciendo "jueguitos" en las calles de Brasil

El histórico exgoleador de la selección brasileña y de Inter de Milán, Adriano Leite Ribeiro, causó furor en las plataformas digitales tras protagonizar un viralizado registro donde hace gala de su intacta técnica individual en plena calle.

En las imágenes que rápidamente dieron la vuelta al mundo, el otrora artillero de la "Verdeamarela" aparece vestido de manera relajada y en chalas, completan do nada menos que 32 "jueguitos" consecutivos sin que el balón toque el suelo.

Lejos de limitarse a simples toques, el "Emperador" sacó a relucir todos sus recursos: durmió el esférico sobre su cabeza, ensayó controles orientados y pasó la pelota entre sus piernas, desatando los aplausos de los presentes y la admiración de los fanáticos en internet por dominar el balón con semejante comodidad usando sandalias.

El video trajo a la memoria los mejores años del potente artillero, quien brilló con luces propias en el Inter de Milán (conquistando dos títulos de Serie A y una Copa Italia) y en la Copa América 2004, certamen donde fue el máximo goleador con siete dianas y autor del empate que terminaría con el título ante Argentina en Lima.

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