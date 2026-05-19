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[VIDEO] La emotiva reacción de Neymar al ser confirmado en la nómina mundialista
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El futbolista subió el momento a sus redes sociales.
El futbolista subió el momento a sus redes sociales.
El delantero brasileño Neymar subió a sus redes sociales su reacción luego de que el técnico de la selección, Carlo Ancelotti, lo confirmara como parte de la nómina que jugará el próximo Mundial de 2026.
El futbolista estaba acompañado de su novia y de familiares, quienes festejaron la nominación del jugador de Santos.
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