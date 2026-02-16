[VIDEO] Ronaldo Nazario y Carlo Ancelotti protagonizaron viral saludo en el Carnaval de Río

Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección brasileña

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El DT italiano y el exgoleador brasileño se cruzaron miradas y gestos cómplices en plena fiesta carioca.

Un distendido momento dejó el Carnaval de Río de Janeiro, donde el italiano Carlo Ancelotti, técnico de la selección brasileña, y Ronaldo Nazario, leyenda del Scratch y el fútbol mundial, protagonizaron un saludo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El entrenador de la Canarinha disfrutaba de la festividad con cerveza en mano, cuando divisó a Ronaldo sobre un carro alegórico típico del carnaval.

El exdelantero de la verdeamarela, sonriente y bailando arriba de la estructura, también reconoció a Ancelotti entre el público.

Ambos se dedicaron gestos de complicidad y saludos a la distancia, en una escena que que fue ampliamente comentada por los fanáticos.

 

