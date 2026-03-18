“¿Y yo?”: Neymar reaccionó en vivo tras quedar fuera de la nómina de Brasil

El técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti dio a conocer este martes la nómina para los amistosos ante Francia y Croacia, en la que destacó la ausencia de Neymar.

El jugador de Santos reaccionó en vivo a la convocatoria mientras seguía la conferencia del entrenador y dejó una frase que rápidamente se viralizó. "¿Y yo? Obviamente estoy molesto y triste por no ser convocado", comentó el atacante carioca.

Ancelotti explicó los motivos de su decisión y se excusó en el presente físico del exBarcelona. "No he llamado a Neymar ahora porque no está al 100%, necesitamos jugadores que estén en su mejor momento", señaló el técnico.

En esa línea, el DT dejó abierta la puerta para un posible regreso del delantero. "Neymar tiene que seguir trabajando, jugando, demostrando sus cualidades y manteniendo una buena condición física", concluyó.